Onana, interesse dalla Premier League! L’Inter fissa il prezzo – CdS

André Onana potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’estremo difensore nerazzurro è finito nel mirino di Manchester United e Chelsea

INTERESSE – André Onana è uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. Le prestazioni positive del portiere non sono passate inosservate e, secondo il Corriere dello Sport, hanno attirato gli interessi di due squadre di Premier League: il Manchester United ed il Chelsea. Il portiere del camerun, vista la svalutazione stagionale di Dumfries, è adesso il principale candidato alla cessione in estate. A prescindere dal piazzamento Champions in campionato, infatti, il club nerazzurro sarà costretto ad almeno una cessione pesante e l’ex Ajax, arrivato a parametro zero, consentirebbe una facile e ricca plusvalenza. L’Inter valuta il cartellino non meno di 40 milioni: lo United di Ten Haag, che conosce bene Onana, è il club che si è mosso con più concretezza per il camerunese.

SOSTITUTO – In caso di partenza di Onana il club nerazzurro ha già individuato due possibili profili per sostituirlo: il primo è Carnesecchi, in prestito alla Cremonese dall’Atalanta, il secondo è Vicario dell’Empoli. I cartellini di entrambi non sarebbero a buon mercato ma, secondo il quotidiano, l’Inter confida nell’ottimo rapporto che intercorre con le due società.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua