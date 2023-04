Onana, l’Inter fa il prezzo per la cessione. E l’interesse c’è eccome – CdS

Onana oggi giocherà titolare in Inter-Lazio (vedi probabili formazioni), ma fra due mesi potrebbe fare le valigie. Il Corriere dello Sport lo segnala come indiziato per la cessione, con il prezzo già fatto.

IL PRESCELTO – L’Inter prepara una grossa plusvalenza con André Onana. Arrivato un anno fa a parametro zero dall’Ajax, il portiere del Camerun può lasciare dopo appena una stagione. Oggi sarà titolare contro la Lazio, in estate si vedrà. La società ha già fatto il prezzo, stando al Corriere dello Sport: dai quaranta milioni in su. L’interesse per Onana c’è, soprattutto dalla Premier League dove il disastrato Chelsea cerca un portiere. C’è però il Manchester United in prima fila, con David de Gea in scadenza di contratto. Come possibile sostituto in caso di cessione di Onana Guglielmo Vicario dell’Empoli ha convinto l’Inter e superato Marco Carnesecchi della Cremonese.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.