Onana all’Inter non in dubbio. Mancato annuncio, un motivo

Durante il suo Podcast Here We Go! il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato come André Onana sarà un nuovo portiere dell’Inter. Spiegando anche il motivo del mancato annuncio finora.

NESSUN DUBBIO – Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di André Onana, confermando il suo passaggio all’Inter dalla prossima stagione: «Giusto per chiarire visto che ci sono diverse voci su di lui, confermo che sarà un giocatore dell’Inter. Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale per motivi di rispetto da parte della società nerazzurra nei confronti dell’Ajax ma a fine stagione sarà annunciato come il nuovo portiere a costo zero».