Onana, Inter molto vigile sul giocatore: può essere un’opportunità – Sky

L’Inter è alla ricerca anche di un nuovo numero uno che, in futuro, possa prendere il posto di Samir Handanovic. Come riporta “Sky Sport” l’indiziato è il portiere dell’Ajax Onana

NUMERO UNO − L’Inter ha un obiettivo in entrata relativo alla porta. Il dopo Samir Handanovic potrebbe essere Andrè Onana dell’Ajax. Come riporta “Sky Sport”, i nerazzurri rimangono molto vigili sulla situazione dell’estremo difensore camerunese. Onana, infatti, è attualmente fermo per una questione di doping e potrà rimettere piede su un campo da calcio solo a partire da novembre. Il suo contratto con i lancieri è in scadenza nel 2022 e il giocatore vorrebbe lasciare Amsterdam. L’Inter, dunque, può sfruttare l’occasione per poter prendere Onana a parametro zero. Nel 2022, inoltre, andrà in scadenza anche il contratto di Handanovic con il club meneghino.