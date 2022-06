Onana-Inter, l’annuncio? In Olanda è un «mistero»: la risposta dell’agente

Onana ha firmato il suo contratto con l’Inter ma secondo Voetbal International il suo annuncio è un mistero. Il quotidiano olandese ha anche provato a fare chiarezza attraverso l’agente del portiere ex Ajax ma la risposta è stata vaga

MISTERO – André Onana aveva da tempo un accordo con l’Inter dove arriva a parametro zero dall’Ajax. Nemmeno un mese fa, come raccontato da Inter-News.it (vedi articolo), il portiere camerunense si è recato nella sede del club nerazzurro per firmare il suo contratto. Secondo Voetbal International però l’annuncio ufficiale rimane un mistero. Il quotidiano olandese specifica appunto che l’incertezza che circonda Onana non riguarda il suo arrivo all’Inter quanto il momento in cui verrà presentato come nuovo giocatore nerazzurro. Il quotidiano olandese ha anche provato a fare chiarezza attraverso l’agente dell’ex Ajax, ma nel momento in cui gli viene chiesto se l’affare è già stato completato risponde con una strizzatina d’occhio e una frase molto vaga: «Più o meno». In ogni caso l’annuncio ufficiale è atteso a breve.