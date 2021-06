Onana, l’Inter vuole andarci formalmente. Nonostante stop Ausilio – Sky

Onana dell’Ajax è in scadenza fra un anno con l’Ajax: l’Inter ci pensa. Nella serata in cui si apre ufficialmente il mercato (vedi articolo) Gianluca Di Marzio dà gli aggiornamenti su questa situazione, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. Questo nonostante le parole contrarie di Ausilio.

PORTIERE A PARAMETRO ZERO IN ARRIVO? – Gianluca Di Marzio dà novità e “smentisce” le parole di serata: «Giustamente Piero Ausilio ha un po’ frenato prima (vedi articolo), però l’Inter vuole andare avanti per André Onana. Quando sarà possibile, anche formalmente, cercherà di prenderlo a parametro zero per la prossima stagione (2022-2023, ndr)».