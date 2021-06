Onana a parametro zero è più di un’idea con l’Inter, che pensa di parlare con l’Ajax. Gianluca Di Marzio dà le ultime notizie della notte, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, anche su Zappacosta.

SI FA – Gianluca Di Marzio annuncia: «Nonostante la recensione negativa di Oscar Damiani (vedi articolo) di ieri l’Inter ha intenzione di andare avanti su André Onana a zero. C’è stato questo contatto informale con l’agente, qualora dovesse andare avanti come pensiamo parlerebbe con l’Ajax per avere tutte le autorizzazioni del caso. Aleksandar Kolarov rinnova: un altro anno di contratto, ingaggio decurtato del 50% a un milione e mezzo più bonus. Come terzino destro, con Achraf Hakimi che va al PSG, Héctor Bellerin solo se l’Arsenal apre al prestito con diritto di riscatto. Più facile che il Chelsea lo faccia per Davide Zappacosta, in prestito».