Onana, l’Inter è in attesa. Erede? Una poltrona per 3 (+1?) − Sky

Inter sempre in attesa del Manchester United che sta preparando l’offerta per Onana. Intanto, si valutano tre nomi per sostituirlo, con un’opzione

OFFERTA E SOSTITUTI − L’Inter, oltre all’uscita di Marcelo Brozovic (vedi articolo), si aspetta anche quella di Onana. Sul portiere africano c’è il Manchester United. L’aggiornamento da Sky Sport: «È in arrivo un’offerta da 50 milioni dal Manchester United. Per sostituirlo si fanno i nomi di Trubin, Mamardashvili e Audero. Handanovic può rinnovare, ma la proposta non è ancora arrivata. A proposito di Onana, oggi è stato un giorno importante per De Gea, che si è sposato. Il suo contratto con i Red Devils è finito il 30 giugno, ma presto ci saranno nuovi colloqui tra le due parti».