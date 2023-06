Onana, fine settimana decisivo! L’Inter attende il Manchester United – SI

Per scoprire il futuro di André Onana potrebbero bastare solo pochi giorni. Pedullà riporta le ultime notizie che riguardano la trattativa fra Inter e Manchester United.

ATTESE – Secondo quanto emerge dall’edizione serale di Sportitalia l’Inter sarebbe in attesa di una proposta ufficiale da parte del Manchester United per André Onana. Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato” spiega che l’offerta potrebbe arrivare già entro questo fine settimana. Bisogna considerare, inoltre, che la cifra proposta non dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro come base. A questi, poi, si aggiungerebbero dei bonus per arrivare a 60 milioni. Intanto, i nerazzurri si guardano intorno per sopperire all’eventuale partenza di Onana.

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà