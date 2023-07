Onana inizia a essere il passato, l’Inter ora accelera sui portieri

La notizia di stamattina è che Onana ha lasciato Appiano Gentile, con il suo trasferimento al Manchester United ormai definito. L’Inter adesso è chiamata a concludere operazioni in entrata anche in porta.

SI CAMBIA – Dopo un solo anno finisce l’esperienza di André Onana. La cessione del portiere del Camerun al Manchester United è ormai completata, con il viaggio in Inghilterra a momenti per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Questo apre un nuovo fronte per l’Inter, quello legato al sostituto. Anzi: ai sostituti, visto che non è rimasto nemmeno Samir Handanovic e a oggi c’è il solo Raffaele Di Gennaro più qualche esubero. Il primo nome, almeno in ordine cronologico, è quello di Yann Sommer. C’è una clausola rescissoria fissata a sei milioni di euro, l’Inter sta provando ad abbassare il costo parlando col Bayern Monaco ma se non dovesse avere aperture potrà esercitarla senza ulteriori discussioni. Per Anatoliy Trubin invece tempi più lunghi, anche se ha il contratto in scadenza fra un anno e lo Shakhtar Donetsk non può chiedere più di tanto. Ma per l’Inter c’è la necessità di inserire un portiere (per non dire entrambi…) subito, ora che Onana non c’è più. Anche perché all’esordio col Monza mancano solo trentadue giorni.