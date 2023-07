Onana, incontro fissato col Manchester United. Verso l’accordo con l’Inter – SM

La trattativa fra l’Inter e il Manchester United per André Onana sembra in dirittura d’arrivo. A breve verranno messi a punto gli ultimi dettagli fra le parti. SportMediaset aggiorna con le ultime novità in merito.

OFFERTA SCRITTA – La distanza inziale fra Inter e Manchester United per le cifre della trattativa legata a André Onana sembra ormai colmata. Marco Barzaghi, intervenuto nello studio di SportMediaset, ha reso note le ultime novità in merito: «Domani mattina il Manchester United incontrerà gli agenti di Onana per definire il contratto per 5 anni da 6 milioni di euro a stagione. Poi partirà l’offerta scritta finale del club inglese all’Inter. Si parla di un’offerta che supererà, con i bonus, i 55 milioni di euro».

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi