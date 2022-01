Onana inattivo da nove mesi, con l’Inter visite OK: manca solo la firma – CdS

Onana, blitz a Milano per effettuare le visite mediche di idoneità con l’Inter (perfettamente superate). Inattivo da nove mesi, i nerazzurri sperano che in Coppa d’Africa giochi il maggior numero di partite possibili.

VISITE OK – L’Inter ha il suo nuovo portiere. André Onana, portiere camerunese di 25 anni, ieri ha ottenuto il permesso dalla Federazione camerunense per volare a Milano ed effettuare le visite mediche di controllo e quelle di idoneità, tutte regolarmente superate. Non è ancora ufficiale perché non ha ancora firmato il su nuovo contratto, che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni e un ingaggio da tre milioni. Situazione da sbrigare, presumibilmente, una volta conclusa la Coppa d’Africa. Un altro via libera lo aveva concesso l’Ajax all’Inter, che tramite una mail aveva ufficialmente informato gli olandesi di aver avviato le contrattazioni con Onana all’inizio di gennaio, avendo un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il portiere camerunese, all’Inter – almeno inizialmente -, si alternerà con il capitano Samir Handanovic, che all’arrivo dell’ormai ex Ajax ha risposto con la consueta professionalità, anzi il suo rendimento in alcune partite è perfino salito. L’Inter vuole rinnovare il contratto al portiere sloveno, perché con Onana il rischio (almeno inizialmente) potrebbe essere quello di ritrovarsi un portiere senza ritmo partita.

NOVE MESI – L’Inter a tal proposito spera che Onana giochi il più possibile in Coppa d’Africa, così da ritrovare i ritmi e la condizione, visto che la squalifica per doping l’ha tenuto fuori dal campo per 9 mesi. Fermato il 5 febbraio 2021, inizialmente era stato fermato un anno nonostante era stata riconosciuta la sua buonafede, avendo assunto involontariamente il furosemide, sostanza proibita presente in un diuretico prescritto dalla moglie. Ottenuta la riduzione di tre mesi, il numero uno africano è tornato a disposizione dell’Ajax lo scorso 7 novembre. Insomma, negli ultimi undici mesi Onana ha giocato solamente due volte: il 24 novembre in Champions League contro il Benfica e il 15 dicembre in Coppa d’Olanda contro il Barendrecht.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno