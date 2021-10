Onana, i tifosi dell’Ajax lo contestano: «Non vuoi rinnovare, traditore!»

Andre Onana è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. L’estremo difensore camerunense, dovrebbe lasciare l’Ajax a parametro zero. Una mossa che ha indispettito i tifosi dei “lancieri”

CONTESTAZIONE – Andrè Onana, portiere dell’Ajax in scadenza di contratto, è nel mirino dell’Inter che lo avrebbe già opzionato per la prossima stagione. Il camerunense è di recente tornato ad allenarsi con il club olandese, dopo un periodo di squalifica a causa del doping. Il suo ritorno, però, non verrà salutato con affetto dai tifosi dei “lancieri”. I tifosi dell’Ajax, infatti, hanno contestato il portiere attraverso un comunicato, reo di non aver rinnovato il contratto con l’Ajax: «Il club ed i tifosi ti hanno sostenuto, tu hai deciso di non prolungare ed hai pugnalato alla schiena l’Ajax. Dobbiamo concludere da ciò che sei un Giuda e non possiamo perdonarti. Ti informiamo che non vogliamo più vederti ad una partita e se succedesse non ti supporteremo».

Fonte: Tuttosport