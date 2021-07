Onana rischia di non essere più un affare a parametro zero per l’Inter. In Francia – precisamente il quotidiano L’Équipe – si parla del possibile approdo del portiere dell’Ajax in Ligue 1

SCUOLA AJAX – L’allenatore olandese Peter Bosz ha espressamente richiesto l’acquisto del portiere André Onana entro questa sessione di mercato. Nonostante la squalifica che terrà il classe ’96 camerunese lontano dai campi ancora per quattro mesi. I due hanno già lavorato insieme all’Ajax, che ragiona sulla cifra per lasciarlo partire subito per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Si parla di 8 milioni di euro, che l’Olympique Lione dovrebbe investire in questa finestra di mercato. Onana, che punta a giocare la Coppa d’Africa in inverno, è già in contatto con l’Inter per ereditare la porta attualmente difesa dal capitano Samir Handanovic (vedi articolo). Su di lui anche l’Arsenal, che al momento gli offre solo il ruolo di dodicesimo. Onana, invece, è convinto di riuscire a diventare il numero 1 del Lione, ma nel frattempo tiene aperte altre strade. Soprattutto nella Ligue 1 francese. L’Inter resta sullo sfondo, anche se rischia di essere anticipata dal volere di Bosz…