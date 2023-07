Onana ha incontrato il Manchester United! Inter più distante – Sky

L’Inter attende l’ultimo rilancio decisivo del Manchester United per André Onana, che però secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky, oggi in Olanda ha incontrato la dirigenza inglese per trovare l’accordo insieme al suo entourage.

NUOVO INCONTRO – Oggi André Onana in Olanda ha incontrato gli emissari del club inglese per discutere del suo contratto. Lato Inter, un rilancio da 55 milioni da parte del Manchester United potrebbe accontentare la dirigenza. Nuovi contatti nei prossimi giorni per la chiusura definitiva