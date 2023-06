Onana, giorni chiave col Manchester United. Inter forte su un portiere – Sky

Il Manchester United per ora non si è mosso su Onana, ma potrebbe farlo a breve. Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di Inter forte su un portiere in particolare nel caso in cui dovesse andare via.

SITUAZIONE RIMANDATA – Gianluca Di Marzio dà le prossime ore decisive: «Tra domani e venerdì si capirà se il Manchester United arriverà a fare l’offerta per André Onana. Per adesso soltanto contatti con il procuratore del giocatore e con l’Inter, ma senza quell’offerta da cinquanta milioni più bonus che sarebbe valutata. David de Gea in Arabia Saudita? Questa potrebbe essere la mossa che porterà il Manchester United su Onana. Poi l’Inter ha vari nomi per l’eventuale sostituzione. Uno è sicuramente quello di Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk, che ha un anno ed è di grande talento».