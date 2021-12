Onana gela l’Inter: «Al momento non c’è nulla! Barcellona prima opzione»

Onana, rientrato da poco all’Ajax dopo una lunga squalifica per doping, è l’indiziato numero uno per il dopo Handanovic all’Inter. Il portiere camerunese, ai microfoni di Sport, ha gelato il club nerazzurro affermando che la sua prima opzione rimane il Barcellona (vedi articolo)

MOLTE OPZIONI – André Onana non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax e da tempo ormai si parla di un principio di accordo con l’Inter. Nell’ultimo periodo, però, sembra avanzare con forza anche la candidatura del Barcellona, squadra nella quale è cresciuto. Il portiere camerunese, ai microfoni di Sport, conferma di avere molte opzioni sbilanciandosi a favore dei blaugrana: «Abbiamo diverse squadre, ma non ne abbiamo ancora scelta nessuna. Non si sa mai cosa può succedere perché nel calcio non ci sono certezze. Aspettiamo di vedere quale progetto ci piace di più, è importante valutare l’aspetto sportivo. Il Barcellona continua ad essere uno dei top del mondo».

SOLO VOCI – Onana va poi nello specifico, catalogando l’Inter tra i tanti rumors: «Accordo con l’Inter? Parlano di tante altre cose, parlano anche di Arsenal, Barça ovviamente. Al momento non c’è nulla. La stampa fa parte della mia vita e ci sono momenti in cui mi sento perso. Continuo a essere in contatto con il Barcellona. Ho un rapporto molto, molto buono da quando me ne sono andato. E’ casa mia e i contatti ci sono sempre stati. So che un giorno finirò per giocare al Camp Nou, non so se con o contro il Barça. Se firmare per il Barcellona è la mia prima opzione? Ovviamente. È casa mia e ci sono cresciuto. Se è il Barça, sarà il Barça».