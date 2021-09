Onana, DS Ajax rassegnato: «Rinnovo difficile. Valutiamo offerte»

Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha parlato del futuro di Onana. Il portiere camerunese è un obiettivo di mercato dell’Inter per il post Handanovic e vedrà scadere il suo contratto con il club olandese a giugno 2021

SITUAZIONE – Marc Overmars, intervenuto ad “Ajax TV”, si è mostrato pessimista sul rinnovo del contratto di Andre Onana: «Non si sa mai nel calcio, ma al momento non credo possa avvenire nell’immediato. Siamo stati molto chiari. Abbiamo cercato per molto tempo di prolungare il suo contratto, ma non ha funzionato. Gli abbiamo dato anche il tempo per fare un trasferimento e non ha funzionato neanche quello. Ovviamente dobbiamo continuare come società. La voglia di rinnovo deve venire da entrambe le parti. In inverno potrebbe trovare un altro club, ma serve la cifra giusta e se non è sufficiente, se ne andrà a giugno a 0».

Fonte: nu.nl