Onana, dietrofront col Lione: non ci va più! Rilancio per l’Inter?

Onana doveva andare al Lione, subito, anziché aspettare la scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l’Ajax. Tuttavia, annuncia il Telegraaf, il portiere ha cambiato idea e non andrà più in Francia. Occasione per l’Inter?

PORTIERE DISPONIBILE – Era tutto fatto per il passaggio di André Onana al Lione, a titolo definitivo e immediato. Invece, riporta De Telegraaf, pur avendo un accordo a grandi linee all’ultimo è arrivato il dietrofront. Questo perché risultano esserci interessamenti da parte di altri grandi club, con la trattativa quindi ancora in corso. Non si conoscono i nomi, ma va ricordato come nelle scorse settimane si è parlato tanto dell’Inter, a parametro zero per il 2022. L’Ajax, in ogni caso, si augura di poter vendere Onana adesso per ricavare qualcosa dalla sua cessione.

Fonte: Telegraaf.nl – Mike Verweij