Onana, la cifra per cui l’Inter può aprire. Valutazione sostituti – SI

L’Inter potrebbe accettare l’offerta del Manchester United per Onana anche se più bassa della valutazione. Pedullà spiega la situazione e avanza alcuni nomi di probabili sostituti.

CIFRE – Alfredo Pedullà spiega alcuni numeri inerenti alla trattativa fra l’Inter e il Manchester United per André Onana. Il giornalista, intervenuto a “Sportitalia Mercato” parla anche dei profili più adatti per sostituire il camerunese: «40 milioni di euro più 5 di bonus per André Onana non bastano. Se arrivassero a 45, 48 di base fissa più 5, 6 di bonus, anche se l’Inter ne chiede 60, penso che possa esserci l’apertura. Una fissata tra una quindicina di giorni non di più. C’è tempo per ragionare. L’Inter pensa a Carnesecchi, Trubin, qualcuno ha proposto Navas, Audero. I portieri giovani permettono di pensare al futuro. Trubin e Carnesecchi sono due nomi giustissimi».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà