Onana, il Chelsea si tira fuori! Ma l’Inter ha bloccato un portiere – Sky

Onana non sembra più essere così vicino alla cessione come si diceva a inizio settimana: l’Inter non ha ricevuto offerte dal Chelsea, resta un altro club. Proseguono le notizie da parte di Di Marzio: ecco cosa ha appena detto durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

IL PORTIERE – Fra i pali l’Inter si muove soprattutto per non farsi trovare impreparata. Lo spiega Gianluca Di Marzio: «Dipenderà dalle offerte per Onana. Nel senso: quando Piero Ausilio è stato a Londra per parlare col Chelsea non si è minimamente accennato al discorso Onana. Penso che il Chelsea sia da escludere, quasi totalmente. C’è il Manchester United, bisogna vedere se arriverà un’offerta e che tipo di offerta. L’Inter, a meno di cinquanta milioni, non si siede nemmeno a trattare. Qualora dovesse arrivare un’offerta così ha già bloccato Guglielmo Vicario, quindi avrebbe già un sostituto».