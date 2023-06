Onana, la cessione solo per un’offerta irrinunciabile – SI

Che il Manchester United sia interessato ad André Onana non è un segreto, ma ancora non sono arrivate offerte. Alfredo Pedullà è categorico sul caso su Sportitalia.

MAXI-OFFERTA – André Onana ha fatto una prima stagione da protagonista assoluto con l’Inter. Alla sua nuova esperienza in Italia il portiere si è imposto ed ha fatto registrare numeri difficilmente replicabili da altri. Alfredo Pedullà ha sottolineato l’interesse per il camerunense del Manchester United, ma non ci sono ancora proposte. Non esistono percentuali per la cessione, l’Inter lo manderà via solo per un’offerta irrinunciabile vicina ai 60 milioni di euro. Il giornalista crede che l’offerta arriverà, ma tutto dipenderà dalla dirigenza nerazzurra che dovrebbe entrare nell’ottica di accettare.