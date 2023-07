Onana, aumenta l’offerta del Manchester United all’Inter: la risposta – Sky

Onana resta nel mirino del Manchester United, ma per il momento c’è distanza fra le parti. In ogni caso, i Red Devils hanno aumentato l’offerta all’Inter: Di Marzio, per concludere Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà la cifra.

È ANCORA POCO – Gianluca Di Marzio parla di offerta aumentata dall’Inghilterra: «Su André Onana il Manchester United è arrivato, solo verbalmente, a quarantacinque milioni. L’Inter continua a chiederne sessanta, vediamo se nei prossimi giorni se si andrà avanti in questo senso». In questi giorni si era parlato di una proposta da quaranta milioni di euro più bonus come prima offerta del club inglese per Onana.