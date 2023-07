Onana, atteso via libera dell’Inter! Le cifre col Manchester United – Sky

André Onana è in attesa ad Appiano Gentile. Secondo Sky Sport il portiere attende il via libera dall’Inter per la partenza verso Manchester

ATTESA- André Onana è in attesa di definire il suo futuro. Secondo Sky Sport il portiere, al momento, si trova ad Appiano Gentile ed attende il via libera dell’Inter per partire alla volta dell’Inghilterra ed iniziare la sua nuova avventura con il Manchester United. L’affare dovrebbe chiudersi ad una cifra superiore ai 50 milioni di euro più bonus. Si attende solo la definizione dell’affare.