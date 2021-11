Onana all’Inter ed Eriksen all’Ajax? Prove di scambio tra i due club – TS

Onana piace all’Inter ed Eriksen potrebbe tornare a giocare in Olanda qualora non dovesse avere l’ok in Italia. Di seguito la notizia di mercato riportata da TuttoSport.

LA SITUAZIONE – Christian Eriksen in questo momento è fermo per i problemi al cuore accusati all’ultimo Europeo. Il suo futuro, se non ci saranno controindicazioni o ritardi, entro fine anno verrà probabilmente delineato. Si attendono gli esami, che verranno svolti probabilmente nella seconda metà di dicembre. In quel caso si capirà se il giocatore potrà togliere il defibrillatore – e questo significherebbe che l’aritmia era causata da un’infiammazione o un virus temporaneo -, potendo dunque continuare a giocare in Serie A, oppure se dovrà mantenerlo e a quel punto continuare a giocare nei campionati che lo permettono, come per esempio Inghilterra e Olanda. In caso di addio, la soluzione più scontata con l’Inter è la rescissione del contratto, in modo tale da far risparmiare all’Inter 7,5 milioni di ingaggio fino al 2024.

PROVE DI SCAMBIO – L’Inter, come raccontato nel corso di questi mesi, ha messo le mani su André Onana, portiere 25enne di proprietà dell’Ajax e in scadenza il prossimo giugno. Il portiere camerunese da domani potrà rientrare in campo dopo la squalifica per doping. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per ragionare sulla reale possibilità di intavolare uno scambio tra Inter e Ajax inserendo proprio Eriksen e Onana. Ovviamente, prima bisognerà avere il via libera prima del medico, e poi soprattutto dello stesso Christian, per due motivi: capire se vorrà continuare a giocare, e poi valutare il ritorno all’Ajax. Solo a quel punto i due club potrebbero trattare per un’operazione che farebbe tutti felici.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.