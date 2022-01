Onana, agente nei prossimi giorni a Milano per gli ultimi dettagli

André Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter. Il suo agente è già in Italia e presto incontrerà l’Inter per gli ultimi dettagli.

PRONTO A FIRMARE – André Onana è pronto ad abbracciare la sua nuova avventura all’Inter dopo lo stop per doping in Olanda con la maglia dell’Ajax. Il camerunese sarà il prossimo portiere nerazzurro, su questo non ci sono dubbi. Il suo agente, dopo aver rimandato poche settimane fa il viaggio a Milano, nei prossimi giorni incontrerà finalmente la dirigenza nerazzurra in Viale della Liberazione per mettere nero su bianco i dettagli di una trattativa ormai chiusa con il calciatore che si libererà a parametro zero dall’Ajax.