Onana può dire addio, Vicario primo nome della lista per l’Inter − TS

L’Inter ragiona sul da farsi per André Onana (vedi QUI) e, in caso di partenza, ha un nome in particolare come primo della lista: quello di Guglielmo Vicario. Il punto della situazione da parte di Tuttosport.

PRIMO DELLA LISTA − L’Inter ha deciso che André Onana, a meno di 60 milioni di euro, non partirà. Eppure il Manchester United sembra fare sul serio per lui e non è scontato che un’offerta di quel calibro non possa arrivare(vedi articolo). È proprio per questo motivo che il club nerazzurro ha iniziato a guardarsi intorno. Come confermato anche da Tuttosport, il primo nome della lista di Marotta e Ausilio è quello di Guglielmo Vicario. E le dichiarazioni di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, non hanno fatto altro che avvalorare l’ipotesi (vedi articolo).