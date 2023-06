Onana vicino all’addio! Manchester United fa sul serio: offerta importante all’Inter – SM

Il Manchester United fa sul serio per André Onana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il portiere camerunese è vicino a dire addio all’Inter dopo un’offerta importante.

VALIGIE PRONTE – André Onana dopo una sola stagione all’Inter potrebbe già salutare il club nerazzurro. Il portiere arrivato a zero dall’Ajax si è messo in mossa in questa stagione, tanto da attirare l’attenzione del Manchester United, in particolare del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Ten Hag. Il club inglese fa sul serio, che si è mossa di più sul giocatore e con una proposta di 50 milioni di euro più bonus per l’Inter. Su Sportmediaset parlano di addio addirittura vicino. Decisiva nell’accelerata del Manchester United l’opinione di Ten Hag, tecnico dei Red Devils e grande estimatore di Onana.

Fonte: Sportmediaset