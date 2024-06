Okoye ultimo nome per l’Inter: shortlist portiere con possibile sorpresa – Sky

Ieri sera si è aggiunto anche il nome di Okoye dell’Udinese fra quelli monitorati dall’Inter per il ruolo di secondo portiere. Da Sky Sport arriva la lista dei giocatori che possono fare da vice di Sommer, con un’ipotesi particolare in aggiunta.

I NOMI – Maduka Okoye si aggiunge alla lista dei portieri accostati all’Inter in questo inizio di mercato. Diventato titolare all’Udinese dopo aver tolto il posto a Marco Silvestri, è risultato decisivo per la salvezza dei friulani soprattutto in occasione dell’ultima giornata contro il Frosinone. Ora si parla di lui come vice di Yann Sommer, in una lista che ne figura anche altri. Ma, oltre a Okoye, non va ancora escluso l’attuale dodicesimo Emil Audero. Su quest’ultimo c’è uno scenario da tenere in considerazione.

Okoye in aggiunta ai dodicesimi dell’Inter, ma Audero resiste

LA LISTA – Alessandro Sugoni, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, tiene aperta l’opzione per una conferma: «In questo momento sul mercato l’Inter è molto concentrata sul nome da affiancare a Sommer per la porta. Abbiamo detto dell’ipotesi Bento, ma c’è anche la possibile conferma di Audero a prezzi più bassi. Poi di Josep Martinez del Genoa. È entrato nella lista anche Okoye, che ha giocato molto bene con l’Udinese. Un giovane classe ’99, l’Inter inserisce anche lui tra i possibili obiettivi come giocatore da affiancare a Sommer. Vedremo quale obiettivo si concretizzerà».