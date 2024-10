Okoye rivela: «Con l’Inter c’è stata una trattativa concreta. Poi altra scelta»

Maduka Okoye ha rivelato che l’Inter è stata sensibilmente vicina a chiudere per il suo acquisto nella finestra estiva di calciomercato. Alla fine i nerazzurri hanno deciso di virare su Josep Martinez.

LA CONFESSIONE – Maduka Okoye ha confermato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti nel corso dell’ultima finestra estiva di calciomercato. Il portiere dell’Udinese non è stato solo seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra in vista di un possibile affondo in estate, ma è anche stato molto vicino ai meneghini nell’ultima sessione di mercato. Così ha parlato l’estremo difensore dei friulani a Transfermarkt: «Era una cosa concreta e ha suscitato anche parecchio scalpore. L’Udinese voleva 15 milioni di euro: c’è stato un po’ di andirivieni, mi sentivo in vantaggio per un po’ ma alla fine la scelta è toccata su Josep Martínez del Genoa».

Okoye racconta le sue emozioni dopo il mancato approdo all’Inter

LE SENSAZIONI – Okoye ha poi proseguito sottolineando di non aver subito strascichi dal mancato passaggio all’Inter in estate, nonostante lo avrebbe visto come un passo importante della sua carriera: «Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all’Udinese. Sicuramente l’Inter sarebbe stata un sogno, ma io non mi stresso e continuerò a guardare avanti. Con il duro lavoro e prestazioni costanti, qualcosa del genere può sicuramente accadere di nuovo».