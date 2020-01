Oggi contatto Inter per Vidal, ma Valverde vuole garanzie sul rimpiazzo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter oggi parlerà con l’agente di Vidal. Da Barcellona il tecnico Valverde però chiede garanzie prima di liberare il cileno.

PRIMA SCELTA – Vidal dopo essere entrato in campo nel derby di Barcellona con l’Espanyol, ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per i blaugrana (la gara sarebbe poi finita 2-2) dando una bella scossa ai compagni (non una novità). Una conferma indiretta del pensiero di Conte, che vede nel cileno l’uomo giusto e decisivo per la sua Inter. In tal senso, per Marotta e Ausilio il quadro è chiarissimo: l’Inter farà il possibile per accontentare l’allenatore capace di conquistare 42 punti in 17 giornate. Oggi arriverà in Italia Fernando Felicevich, procuratore del cileno e, archiviata la trasferta di Napoli, l’Inter studierà il piano per far capitolare il Barcellona. Magari mettendo insieme prima qualche cessione.

VALVERDE SCONTENTO – L’Inter – che ha già il sì di Vidal – farà l’affondo dopo la Supercoppa spagnola (12 gennaio) e metterà sul piatto un prestito molto oneroso con diritto di riscatto per arrivare ai 20 milioni chiesti dagli spagnoli. Dovrà essere un’offerta molto convincente anche perché Ernesto Valverde, ancor di più dopo la gara con l’Espanyol, ha battuto i pugni («Vidal ha caratteristiche uniche. È un calciatore molto versatile e può essere utile. Spesso entra dalla panchina, ma anche dal primo minuto dà lo stesso apporto»). L’allenatore sa che se arriverà l’offerta, Vidal (che mal digerisce il suo ruolo da dodicesimo) andrà liberato, però vuole garanzie che venga sostituito da Dani Olmo che, una volta tornato a Barcellona dalla porta principale, sarebbe decisamente più malleabile da gestire rispetto a un Vidal tenuto controvoglia.