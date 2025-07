L’offerta dell’Inter all’Atalanta per Lookman scade domani – Sky

Scade nella giornata di domani l’offerta presentata dall’Inter all’Atalanta per Lookman. Ecco quanto filtra in queste ore.

GIORNATA IMPORTANTE – Se secondo Criscitiello, entro lunedì Marotta dovrà decidere se rilanciare o meno (vedi ultime), per Sky Sport e il collega Marco Demicheli la giornata di domani potrebbe risultare decisiva. Infatti, la Beneamata ha presentato martedì un’offerta da 42 milioni di euro più tre di bonus per arrivare a 45. I Percassi non hanno dato nessuna risposta e tra 24 ore ci sarà una scadenza. Ecco le ultimissime: «Domani scade l’offerta presentata dall’Inter. Secondo quanto filtra, l’Inter non è intenzionata a rialzare ulteriormente. Probabilmente non basteranno, ci vogliono almeno 50 milioni. Ma domani potrebbe essere la giornata chiave».