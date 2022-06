Odriozola nome nuovo per l’Inter: per trattare non con la Fiorentina – TS

Spunta anche Odriozola fra i nomi fatti per l’Inter sulla fascia, dove si registra una frenata per Bellanova (vedi articolo). Tuttosport lo indica fra i giocatori accostati ai nerazzurri, è reduce da una stagione alla Fiorentina.

LA NOVITÀ – Per Alvaro Odriozola spunta anche un’ipotesi Inter. La fa Tuttosport, dando il terzino destro spagnolo come giocatore accostato ai nerazzurri. Nel caso, a differenza di Nikola Milenkovic (vedi articolo), non ci sarebbe da trattare con la Fiorentina. Stavolta Rocco Commisso non c’entra: il classe ’95 è di proprietà del Real Madrid quindi per prenderlo bisognerebbe rivolgersi ai blancos. La stessa Fiorentina punta a riavere Odriozola dopo la buona stagione scorsa (nonostante qualche infortunio).

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini, Francesco Tringali



Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.