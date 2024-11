Oaktree dice-Ital-Inter: tre azzurri nel mirino! Uno per ruolo – TS

L’Inter è al lavoro per svecchiare il suo organico, tanto da aver messo già nel mirino tre giocatori italiani di grande prospettiva. Oaktree ovviamente non può che avvalorare tale strategia.

LINEA VERDE – L’Inter e Oaktree sono d’accordo: è arrivato il momento di svecchiare l’organico nerazzurro, che conta tanti senatori over 30. In realtà, si tratta di un processo partito già l’estate scorsa e confermato anche nell’ultima. Gli arrivi dei vari Frattesi, Bisseck, Buchanan, Palacios, Josep Martinez ne sono una chiara dimostrazione. Si tratta di una linea che verrà confermata anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Non solo gioventù, ma anche tanta Italia. Ecco perché l’Inter ha già messo nel mirino tre profili molto interessanti, peraltro già presenti nel giro della Nazionale maggiore.

Oaktree e la linea giovane dell’Inter: il piano per tre italiani

IL PIANO – Due ormai noti e presenti nell’Italia di Luciano Spalletti sono Samuele Ricci del Torino e Daniel Maldini del Monza. Il primo è ormai il titolare del centrocampo azzurro. All’Inter piace e non poco e il suo eventuale arrivo è legato ad una crescita di Kristjan Asllani. Secondo Tuttosport, in caso di offerta importante, l’albanese potrebbe anche lasciare Milano. Il figlio d’arte piace, invece, a tante big italiane. Tra queste pure l’Atalanta. Maldini sarebbe l’ideale per l’attacco dell’Inter, ma vale lo stesso discorso per Ricci. Il suo futuro è legato ad un giocatore già nerazzurro: ovvero quel Valentin Carboni, la cui crescita a Marsiglia si è fermata per la rottura del crociato. Il terzo profilo seguito da Piero Ausilio è Nicolò Bertola. Il difensore dello Spezia, in scadenza nel 2025, piace ai nerazzurri, che potrebbero prenderlo a gennaio per poi lasciarlo in prestito in Liguria fino alla fine della stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino