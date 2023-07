Nzola opzione Inter: ‘alter ego’ di Lukaku ma non per rimpiazzarlo – SM

Nzola è uno dei nomi che si fanno per l’attacco dell’Inter, all’urgente ricerca di un centravanti dopo l’imbarazzante dietrofront di Lukaku. Da Sport Mediaset Miceli spiega però come non sia effettivamente il sostituto del belga.

LA SOSTITUZIONE – M’Bala Nzola è retrocesso con lo Spezia ma può restare lo stesso in Serie A. Simone Inzaghi vorrebbe profili pronti, che hanno già giocato in Italia. Ma Daniele Miceli, da Sport Mediaset, fa una precisazione su quello che molti vedono come “alter ego” di Romelu Lukaku per l’Inter: «Su Nzola va detto che, per quanto conosca il campionato di Serie A, è visto soprattutto come una possibile alternativa a Joaquin Correa qualora accettasse le sirene arabe. Al netto di richieste importanti dello Spezia, attorno ai quindici milioni».