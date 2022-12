Nusa nuovo talento che piace all’Inter! Si ispira a Neymar. Curiosità Porto – SM

Antonio Nusa è il nuovo talento che piace tanto all’Inter per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giovane 2005 si ispira al suo idolo Neymar.

TALENTO NORVEGESE – Antonio Nusa, nonostante la giovane età ha già segnato un gol in UEFA Champions League, il primo 2005 ad aver segnato nella massima competizione europea. Il calciatore norvegese è già nel mirino dell’Inter che lo segue da tempo per rafforzare il reparto offensivo. Si ispira al suo idolo Neymar e in nerazzurro (con la maglia del Club Brugge) ha segnato proprio al Porto, prossima avversaria dell’Inter.