Nuovo nome per l’attacco dell’Inter: viene dal Monaco. Marotta vigile

Secondo quanto riporta il portale francese Le 10 Sport, non ci sarebbero soltanto Olivier Giroud e Fernando Llorente sul taccuino dell’Inter per l’attacco. Nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori un altro nome, inedito, in forza al Monaco.

NOME A SORPRESA – L’Inter sta cercando un’alternativa last minute a Romelu Lukaku. I nomi di Fernando Llorente e Olivier Giroud sono ancora caldi. Soprattutto lo spagnolo, nell’ambito della trattativa che potrebbe portare Matteo Politano in Campania. La pista che porta al francese si è leggermente raffreddata negli ultimi tempi, ed ecco perché il portale francese Le 10 Sport riporta un nuovo nome in esclusiva: si tratta di Islam Slimani, in forza al Monaco. L’algerino è stato autore di un’ottima prima parte di stagione, con 7 reti in tredici partite, e su di lui ci sarebbero anche il Tottenham e il Manchester United. La formula sarebbe quella del prestito fino a giugno. Tutte e tre le squadre, per motivazioni diverse, sono alla ricerca di un ariete offensivo.

Fonte: le10sport.com