Nuovo corso Inter, difesa e centrocampo: arrivi, chi resta e chi va – CdS

Tra poco l’Inter ripartirà con un nuovo corso, che dovrebbe essere guidato da Cesc Fabregas. Ipotecato l’addio di Simone Inzaghi, i vicecampioni d’Italia e d’Europa dovranno non solo rinforzare e rinfrescare la rosa, ma anche sfoltirla di qualche innesto. I nomi in difesa a centrocampo per l’Inter.

DIFESA – C’è chi arriva, chi resta e invece chi partirà. Se in attacco l’Inter compirà una vera e propria rivoluzione, sia in difesa che a centrocampo, il club opererà in maniera un po’ diversa, confermando anche qualche giocatore. Presto partirà il nuovo corso Cesc Fabregas, che ovviamente dovrà dire la sua anche sulle mosse di mercato di Piero Ausilio e soci. Per quanto riguarda la difesa, sottolinea il Corriere dello Sport, si va verso un altro anno di permanenza per Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Ma un innesto almeno ci sarà, se non due. I nomi sono i soliti e facenti parte del campionato di Serie A: Lucumi, Beukema, De Winter e Leoni. Tra i pali, continuerà l’avvicendamento Yann Sommer-Josep Martinez, anche se quest’ultimo verrà più preso in considerazione.

Non solo difesa, il mercato dell’Inter si farà pure a centrocampo

IN MEZZO – A centrocampo, è arrivato Sucic e probabilmente arriverà qualcun altro. Asllani dovrebbe lasciare così come Frattesi. Se l’ex Sassuolo decidesse di restare, si giocherebbe le sue chance con il nuovo allenatore e prenderebbe via via il testimone da Mkhitaryan, destinato a rimanere per un ultimo anno a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia