Noslin non è incedibile: i motivi per cui l’Inter dovrebbe considerarne l’acquisto!

Tijjani Noslin ha rappresentato una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A, come comprovato anche dalla sua prestazione nell’ultimo match contro l’Inter. Grazie all’intesa costituita al Verona con il tecnico Marco Baroni, l’olandese ha raggiunto un livello superiore nel suo processo di crescita.

L’INCONTRO – Tijjani Noslin è uno dei pezzi pregiati del Verona, come ben sa l’Inter che lo ha affrontato nell’ultima giornata di Serie A. L’attaccante olandese ha siglato una rete e un assist nel match casalingo con cui gli scaligeri hanno concluso la propria stagione contro i nerazzurri. In quell’occasione il classe 1999 ha dato prova delle sue qualità non solo grazie all’apporto in termini statistici, bensì anche per le giocate smarcanti e la semplicità di gioco di cui si è reso protagonista nel corso del match.

Noslin può fare al caso dell’Inter: le caratteristiche e le prospettive

IL PROFILO – Noslin rappresenta un calciatore dall’elevato potenziale. La dote principale dell’olandese è quella di saper variare lungo tutto l’arco del fronte offensivo, potendo giocare tanto da ala quanto da punta centrale. Nell’ultima stagione, disputata in parte in Eredivisie e in parte in Serie A, il classe 1999 ha giocato 14 partite da ala destra, 11 da centravanti e 4 da ala sinistra. Il suo score totale è stato di 9 gol e 6 assist in 29 match giocati in una di quelle tre posizioni. Con una media non inferiore allo 0,50 di gol/assist per partita, l’olandese ha dimostrato di poter garantire un non marginale apporto nella fase offensiva della sua squadra. Un tale contributo in zona gol è un fattore che l’Inter dovrebbe tenere in considerazione, stante l’esigenza di rimpinguare il reparto offensivo in vista dei tanti impegni da affrontare nella prossima stagione.

LE PROSPETTIVE – Ecco che Noslin potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Guardando alla composizione attuale del reparto d’attacco dell’Inter, ci si avvede che alle spalle di Lautaro Martínez e Marcus Thuram vi sono due profili non dinamici come Marko Arnautović e Mehdi Taremi. L’apporto che questi ultimi due possono assicurare all’Inter non è secondario, ma è chiaro che le loro qualità non si sposano con l’idea di un attacco rapido degli spazi o di una versatilità data dalla capacità di spaziare per il fronte offensivo con dinamicità. Tali caratteristiche rientrano in pieno nel profilo di Noslin, al quale l’Inter dovrebbe guardare con interesse per acquisire maggiore imprevedibilità nella prossima stagione.