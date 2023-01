Non solo Skriniar: Inter quasi tutta una squadra in scadenza a giugno (+3)

La questione Skriniar è quella che preoccupa maggiormente i tifosi dell’Inter, complice il rischio di veerlo andare via a parametro zero. Il difensore slovacco non è però l’unico in scadenza di contratto al 30 giugno: sono addirittura nove in tutto. Più tre aggiunte.



IN BILICO – Come noto, il contratto di Milan Skriniar scadrà fra meno di sei mesi: il 30 giugno 2023. Da ieri il difensore può, eventualmente, firmare con un altro club a parametro zero per la prossima stagione, con contratto depositabile da febbraio (vedi articolo). Per l’Inter la questione Skriniar non è però l’unico fronte aperto sui giocatori in scadenza. Con lui anche i portieri Alex Cordaz e Samir Handanovic, i difensori Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, il centrocampista Roberto Gagliardini e l’attaccante Edin Dzeko. Più l’esubero Dalbert Henrique, che ormai si può già considerare un ex. Per alcuni l’Inter ha già messo in discesa la pratica rinnovo, per altri valutazioni in corso (vedi articolo). Ma è chiaro che Skriniar sia il nome principale.

LE AGGIUNTE – Ci sono poi tre giocatori formalmente in scadenza a giugno, non come contratto ma come prestito. Francesco Acerbi e Raoul Bellanova hanno un diritto di riscatto, con cifre già predefinite con Lazio (quattro milioni) e Cagliari (sette milioni ulteriori). Più Romelu Lukaku, che alla pari di Skriniar è una questione grossa. Con il Chelsea l’Inter non ha opzioni per il riscatto, ma si pensa comunque di prolungare la permanenza del numero 90 (vedi articolo). È in prestito anche Kristjan Asllani, ma c’è l’obbligo di riscatto condizionato ed è sicuro che scatterà.