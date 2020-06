Non solo Lazio per Kumbulla, Inter sempre vigile...

Non solo Lazio per Kumbulla, Inter sempre vigile – Sky

Marash Kumbulla è sempre al centro di un duello di mercato tra Lazio e Inter. Le due squadre continuano a darsi battaglia per il difensore italo-albanese del Verona. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport

NON SOLO LAZIO – Kumbulla è sempre vicino ai capitolini, ma i nerazzurri possono ancora tornare in corsa: «Non solo Lazio, bisogna sempre far attenzione all’Inter. Il blitz della Lazio che ha offerto tra i 25 e i 26 milioni non basta, l’Hellas ne chiede 30. Occhio quindi sempre all’Inter, un difensore è nei piani nerazzurri. Kumbulla piace, aveva offerto 25 milioni e la sfida è ancora aperta».