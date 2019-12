Non solo Lautaro Martinez, dall’Inter il Barcellona punta Sensi – Sport

Stando a quanto riporta il quotidiano Sport, vicino all’ambiente Barcellona, il club bluagrana starebbe seriamente pensando a Stefano Sensi dell’Inter. I nerazzurri devono già fare i conti con l’interesse dei catalani per Lautaro Martinez: le ultime indiscrezioni

RINNOVAMENTO IN MEZZO – Barcellona all’assalto dell’Inter. Da tempo si parla di un interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez, favorito dalla clausola rescissoria presente nel contratto del Toro che permetterebbe ai catalani di non dover passare dalla società nerazzurra. Ma il Barça potrebbe pensare seriamente anche a Stefano Sensi. I blaugrana con ogni probabilità dovranno rinnovare il centrocampo, con Ivan Rakitic e Arturo Vidal che saluteranno tra gennaio e giugno. E l’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe fare al caso di Valverde.

LA VALUTAZIONE – In Spagna lo paragonano addirittura a Xavi. Per questo, forse, il Barcellona è tentato dall’idea di approcciare con l’Inter per il gioiellino italiano. Secondo Sport, la valutazione del calciatore si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro e sarebbe perfetto per i catalani. Esattamente come Lautaro Martinez, sempre nei pensieri della dirigenza. Qualunque discorso vale per la sessione estiva, ma la società nerazzurra rischia di dover fare i conti con i blaugrana non soltano per il Toro.

Fonte: Lluis Miguelsanz – Sport.