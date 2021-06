Non solo Inter: un altro club di Serie A interessato a Kostic – Sky

Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte è stato accostato all’Inter negli ultimi giorni. Un altro club di Serie A sarebbe però interessato all’esterno serbo.

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter è Filip Kostic, esterno sinistro serbo attualmente in forza ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore però non è solo nel mirino dell’Inter, piace anche ad altri club europei e anche di Serie A. Secondo Fabrizio Romano per “Sky Sport” alla lista delle pretendenti si è unita anche la Roma. Il giocatore, per il quale l’Eintracht chiede almeno 15 milioni, non è però un obiettivo prioritario dei giallorossi.