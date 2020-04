Non solo Inter: due squadre di Premier League su Vidal

Arturo Vidal è un obiettivo di mercato dell’Inter, col Barcellona che cerca di inserirlo nella trattativa per Lautaro Martinez. Sul centrocampista cileno però ci sarebbe anche l’interesse di due squadre della Premier League

Secondo il Mundo Deportivo non c’è solo l’Inter sulle tracce di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, come noto, è un vecchio pupillo di Antonio Conte che lo vorrebbe in nerazzurro per l’anno prossimo e il Barcellona, consapevole di ciò, potrebbe inserirlo nella trattativa per Lautaro Martinez. Il giocatore però non piace solo ai nerazzurri, ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United e del Newcastle. In particolar modo il Newcastle, che potrebbe avviare un progetto ambizioso con Massimiliano Allegri in panchina, potrebbe lanciarsi con grande decisione sull’ex Juventus e Bayern Monaco.