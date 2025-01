Non solo l’Inter su Donnarumma: spunta una big tedesca – SI

Non solo l’Inter su Gianluigi Donnarumma. I nerazzurri hanno sondato la pista per l’estate del 2026, quando l’ex Milan andrà a scadenza.

INTERESSE – Se da un lato l’Inter guarda con attenzione al mercato estivo, dall’altro lato ci sono nomi accostati che restano però solo delle ipotesi remoti. Come raccontato da Alfredo Pedullà in esclusiva su Sportitalia, per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma all’Inter si parla solo di ipotesi. L’Inter riuscirebbe a mettere sul tavolo anche 7 milioni più un paio di bonus a stagione, ma l’idea dei nerazzurri è per l’estate del 2026 quando l’ex Milan andrà a scadenza. Allo stesso tempo però, sia il Paris Saint-Germain che lo stesso Donnarumma stanno avendo dei contatti per il rinnovo: i parigini offrono otto milioni di euro a stagione, mentre l’azzurro ne chiede 12.

Donnarumma, sirene tedesche per il post-PSG

GERMANIA – Oltre al tira e molla tra club e calciatore, l’Inter non è l’unica squadra che guarda con interesse a Donnarumma. Come spiegato nei canali di Sportitalia, anche il Bayern Monaco si è fatto vivo dalle parti di Parigi per provare a capire la fattibilità dell’operazione. I bavaresi hanno rinnovato Neuer fino al 2026: l’anno coinciderebbe con la scadenza di Gigio Donnarumma. Occhio dunque anche al Bayern Monaco, pronto ad affondare il colpo sull’ex portiere del Milan.