Non solo Dumfries: occhi puntati sulla porta. Piace un portiere di Serie A – TS

L’Inter guarda con attenzione al rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. Si potrebbe riaprire la trattativa con l’olandese che vuole restare. Nuovo summit a breve, spiega Tuttosport.

RINNOVO – Con il rinnovo di Simone Inzaghi che viaggia a gonfie vele, l’Inter lavora anche con attenzione al futuro di Denzel Dumfries e al mercato in entrata. Come ribadito da Tuttosport, in settimana l’Inter incontrerà gli agenti di Denzel Dumfries per discutere del rinnovo che sembra ancora tutto aperto. La conferma arriva direttamente da Piero Ausilio che nel pomeriggio di ieri ha parlato dell’interesse dell’olandese a restare in nerazzurro. L’Inter, in caso non si raggiungesse un’intesa è pronta a portare a scadenza Dumfries così da dare a Simone Inzaghi una certezza sulla fascia nonostante poi lasci a zero l’estate prossima. Su di lui l’unico a muoversi, finora, è stato Monchi per conto dell’Aston Villa.

Non solo Dumfries: occhi puntati sulla porta

MERCATO – Stesso discorso anche per Valentin Carboni. La stella argentina, che potrebbe essere aggregata all’Albiceleste per la Copa America, discuterà con l’Inter del suo futuro dopo la rassegna americana. Carboni si aggregherà prima al ritiro dei nerazzurri sotto la guida di Simone Inzaghi per poi decidere insieme il prossimo step. Come spiegato dallo stesso Ausilio le possibilità sono due: che resta in organico o che andrà via per un altro anno in prestito. Per quanto riguarda invece il vice-Sommer, l’Inter ha ancora a disposizione il tempo per far valere il riscatto di Emil Audero. Oltre al portiere della Sampdoria restano sempre vivi i nomi di Bento e Martinez. Inoltre, piace Maduka Okoye, portiere dell’Udinese che il 28 agosto compirà 25 anni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino