Non solo Dalbert: altri esuberi da piazzare per...

Non solo Dalbert: altri esuberi da piazzare per l’Inter, una rescissione – SM

Condividi questo articolo

L’Inter deve piazzare diversi esuberi in rosa in questi ultimi giorni di mercato. Dalbert è diretto verso il Rennes, vanno trovate soluzioni per altri giocatori. Uno andrà in rescissione di contratto

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e l’Inter deve trovare una soluzione a diversi giocatori in esubero e fuori dai piani di Antonio Conte. Dalbert ormai è diretto verso il Rennes (clicca qui), ma Marotta e Ausilio dovranno chiudere a breve altre questioni. Secondo “Sport Mediaset” il caso più spinoso è quello di Joao Mario, mentre si cercherà anche di ricevere qualche offerta per Brozovic, anche se il giocatore non è considerato fuori dai progetti. Differente destino per Asamoah, per il quale si va verso la rescissione del contratto.