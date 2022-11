Non solo il Chelsea, altri due club di Premier mettono Dumfries nel mirino

Denzel Dumfries piace parecchio in Premier League. Quest’estate era stato cercato dal Chelsea, in una delle tante trattative che aveva visto coinvolti l’Inter e i Blues.

DUMFRIES – Denzel Dumfries finisce di nuovo nei discorsi di mercato. Quest’estate era stato cercato dal Chelsea, prima che i londinesi esonerassero Thomas Tuchel. Oltre ai Blues sono altri due i club interessanti all’olandese. Si tratta del Tottenham di Antonio Conte, che pare voler fare un Inter 2.0 in Inghilterra (vedi articolo), e del Manchester United. Come riporta il sito inglese Manchester Evening News, i Red Devils hanno messo nel mirino Dumfries.

PREZZO – Il 26enne è tra i convocati dell’Olanda per il Mondiale in Qatar. A convocarlo è stato proprio l’ex allenatore dello United, Louis Van Gaal. Il Mondiale di Dumfries influirà ovviamente sul suo prezzo. Al momento la valutazione del giocatore è attorno ai 35 milioni. Una buona campagna dell’Olanda potrebbe far lievitare il prezzo del 2 nerazzurro.