Nkunku, valutazione dimezzata: interesse Inter e non solo. In Francia perplessi

In Francia parlano di Nkunku, in uscita dal Chelsea. L’attaccante esterno, se fino a qualche mese aveva una valutazione altissima, adesso le pretese dei Blues sono altamente calate. All’Inter piace ma anche ad altri club.

LA SITUAZIONE – Il futuro di Nkunku è ancora tutto da decifrare. Il ragazzo del Chelsea è in uscita dai Blues, che dovranno per forza di cose vendere qualche giocatore. L’Equipe, in Francia, parla del futuro appunto dell’ex esterno d’attacco del Lipsia, ma si pone anche abbastanza perplesso. La valutazione di Nkunku è scesa di parecchio negli ultimi mesi, passando da 65 milioni di euro a circa 35. Inoltre, diversi top club come Bayern Monaco, Arsenal, Liverpool e Manchester United, inizialmente interessate al francese, hanno mollato un po’ la presa. Nessuno di questi club, si racconta, sembra avere una reale necessità o volontà di investire in quella posizione. All’Inter interessa Nkunku e si tratta di un interesse nato già prima del Mondiale per Club, con qualche contatto avvenuto con lo stesso Chelsea.

L’Inter ha comunque bisogno di un tesoretto per pensare a Nkunku

TESORETTO – Per arrivare a Nkunku, però, l’Inter ha bisogno di un certo tesoretto. Al momento, 35 milioni cash sono comunque tanti per le casse di Viale della Liberazione, che ha speso 70 milioni di euro per gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny e per il riscatto di Zalewski. Nei prossimi giorni, l’Inter cederà qualche esubero. Ma oltre all’attaccante, in uscita Taremi, l’Inter vuole investire pure in difesa (vedi articolo).