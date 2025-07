Nkunku soluzione per l’Inter? Piace ma l’operazione resta complessa – Sky

L’Inter prosegue il proprio lavoro sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una squadra ancora più completa e competitiva. Tra i temi sul tavolo anche il possibile inserimento di un trequartista di qualità, che possa colmare lo spazio che verrà lasciato libero da Mehdi Taremi. Tra i nomi fatti, secondo Sky Sport, c’è quello di Nkunku.

IN USCITA – Mehdi Taremi arrivato la scorsa stagione, non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore e potrebbe essere ceduto già in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi negli studi di Sky Sport, l’Inter ha iniziato a sondare diversi nomi per quel ruolo ibrido tra centrocampo e attacco. Non un regista né una prima punta, ma un giocatore offensivo capace di agire alle spalle dei centravanti, portando estro, imprevedibilità e capacità di rifinire l’azione. Tra i profili valutati è emerso anche quello di Christopher Nkunku, oggi al Chelsea. Nkunku rappresenta una suggestione importante. Il francese, ex Lipsia, è un calciatore che piace molto per le sue caratteristiche tecniche e tattiche: può agire da trequartista puro, ma anche da seconda punta o esterno offensivo, garantendo così grande duttilità.

Nkunku profilo ideale per l’Inter? Una difficoltà

VALUTAZIONE – Il nodo principale resta quello economico. L’Inter sa bene che il Chelsea non intende svendere un giocatore acquistato appena un anno fa per oltre 60 milioni di euro. A ciò si aggiunge un ingaggio importante, che potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per le casse nerazzurre. Nonostante le difficoltà, l’Inter mantiene Nkunku tra i nomi sotto osservazione, inserendolo in una lista più ampia di candidati per il nuovo ruolo offensivo. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni, Taremi su tutte, che potrebbero liberare spazio e risorse. Chivu e la dirigenza continuano a lavorare in sintonia per trovare il profilo ideale